2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

Bu gelişmeyle birlikte Alman otomobil devinin Tesla'ya rakip olacağı ve elektrikli araba piyasasına sıkı bir rekabet getireceği söyleniyor. Fiyatı açıklanmayan aracın Tesla Model 3 gibi yaklaşık 50 bin Amerikan Doları olması bekleniyor. EQC modeli dünyanın en büyük elektrikli otomobil piyasası olan Norveç'te daha şimdiden 2000'in üzerinde sipariş aldı. Tesla geçen sene Norveç'te sekiz bin 500 araç satmıştı.