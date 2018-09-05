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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...

'in yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulan ilk modeli EQC, dün akşam Stockholm'de gerçekleştirilen lansman ile dünyaya tanıtıldı. İki elektromotoru toplamda 408 BG güç üreten, dört tekerlekten çekişli EQC, NEDC formuna göre yaklaşık 450 km'lik menzil sunuyor. Evde veya halka açık alanlardaki AC tipi prizden de şarj edilebilen EQC'nin bataryaları, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 40 dakikada doldurulabiliyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 15:53
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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

yüzde yüz elektrikle çalışan yeni SUV modeli EQC'yi İsveç'in başkenti Stockholm'de tanıttı. Şirketin CEO'su Dieter Zetsche aracın tanıtımında "yeni bir çağın başlangıcı" tabirini kullandı.

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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

Üzerinde 3 yıldır çalışılan ve 90'ın üzerinde prototiple dört ayrı kıtada binlerce kilometrelik testlerden geçen araç 402 beygir gücüne sahip ve 700 Nm tork üreten elektrikli çift motorla çalışıyor.

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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

Araç tek bir şarjla yaklaşık 320 kilometre yol alabilecek. İçerisinde 10.25 içlik bir ekranla bütün ayarları yapılabilen model 19 inçlik tekerleklere sahip olacak. firması 80kW saatlik bataryanın hızlı şarjla 40 dakikada yüzde 80'inin dolabileceğini açıkladı. Otomobil 100 kilometre hıza 4.9 saniyede ulaşabiliyor.

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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

EQC400 4MATIC 2019 yılı başında Almanya'da ve daha sonra da Çin'de üretilmeye başlanacak. 2020 yılında ise şirketin premium araçlarını ürettiği Tuscaloosa, Alabama'daki fabrikasında üretilecek.

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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

Bu gelişmeyle birlikte Alman otomobil devinin 'ya rakip olacağı ve elektrikli araba piyasasına sıkı bir rekabet getireceği söyleniyor. Fiyatı açıklanmayan aracın Tesla Model 3 gibi yaklaşık 50 bin Amerikan Doları olması bekleniyor. EQC modeli dünyanın en büyük elektrikli otomobil piyasası olan Norveç'te daha şimdiden 2000'in üzerinde sipariş aldı. Tesla geçen sene Norveç'te sekiz bin 500 araç satmıştı.

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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

ile birlikte aynı adımı BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche firmalarının da yakın bir zamanda atması bekleniyor. Tüm bu firmalar daha önceden elektrikli araç geliştirme çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Alman otomobil firmaları ayrıca gibi dünya genelinde hızlı şarj istasyonları kurmak için Ford ile birlikte çalışmalar yapıyor.

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2020 EQC resmen tanıtıldı! İşte -Benz EQC'nin özellikleri...
2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

Elektrikli araçlarla ilgili analizler yayınlayan IHS Markit uzmanı Wajih Hossenally konuyla ilgili olarak " lüks elektrikli araç piyasasında güçlü bir konuma sahip. Alman premium elektrikli otomobiller tüketiciyle buluştuğunda bu dengeler de değişecek. Tesla'nın bugüne kadar rakibi yoktu. Bu durum 2019 yılında değişecek." yorumunu yaptı.

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