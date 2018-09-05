2020 Mercedes-Benz EQC resmen tanıtıldı! İşte Mercedes-Benz EQC'nin özellikleri...

Mercedes-Benz'in yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulan ilk modeli EQC, dün akşam Stockholm'de gerçekleştirilen lansman ile dünyaya tanıtıldı. İki elektromotoru toplamda 408 BG güç üreten, dört tekerlekten çekişli EQC, NEDC formuna göre yaklaşık 450 km'lik menzil sunuyor. Evde veya halka açık alanlardaki AC tipi prizden de şarj edilebilen EQC'nin bataryaları, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 40 dakikada doldurulabiliyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 15:53