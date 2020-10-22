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2021 model Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

, yeni Civic üstünde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içinde 2021 Civic'in casus kamerayla çekilmiş fotoğrafları internete sızmıştı. Bununla birlikte patent görselleri de aracın tasarımını ortaya koymuştu. Sonuç olarak bazı şeyler finalde değişebilir. Diğer yandan Honda'dan yeni Civic hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:41
2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Ülkemizde bile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayan manuel şanzıman seçeneği, artık yok olmaya yüz tutan donanımlar arasına girmiş durumda. Fakat son dönemlerde zor durumda olan üç pedallı seçeneğe bir de 'dan darbe geldi. Yeni Civic Sedan'ın manuel şanzıman opsiyonuna sahip olmayacağını açıklayan Japon üretici, bu seçeneği sadece hatchback versiyonda sunacak.

2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Motor 1 TR'nin haberine göre Civic Sedan'ın Türkiye'deki versiyonlarının tamamı otomatik şanzıman ile geldiği için şimdilik bizim saflarımızda bir değişim yaşanmayacak. Fakat Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da satılan Civic Sport modeli, artık manuel şanzıman ile birlikte alınamayacak.

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2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Ülkemizde Civic Type R'ın dışında tek manuel şanzıman seçeneğine sahip olan modelin Civic Hatchback olduğunu hatırlatmakta da fayda var. 1.5 L VTEC motordan beslenen model, standart olarak Sport+ Güvenlik Paketi ile geliyor. Bu modelde şimdilik bir değişiklik yaşanmayacak.

2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Türkiye saflarında bu değişim pek fazla hissedilmeyecek olsa da bu haber dünya çapındaki "otomatik şanzımana geçiş" hareketi için büyük önem taşıyor. Buna ek olarak Japon markadan gelen bu açıklama yeni Civic modellerinin önümüzdeki yıl tanıtılabileceğinin en büyük işaretçisi.

2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Yeni Civic modellerinin geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak iddialara göre yeni Civic Type R da yakın zamanda aramıza katılmaya hazırlanıyor. Aynı iddialara göre Civic Type R da yeni neslinde manuel şanzımana veda edecek.

2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Şimdiye dek bir kez görüntüleme şansı bulduğumuz yeni Civic modellerinin geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak iddialara göre yeni Civic Type R da yakın zamanda aramıza katılmaya hazırlanıyor. Aynı iddialara göre Civic Type R da yeni neslinde manuel şanzımana veda edecek.

2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

2021 HONDA CİVİC'İN KABİNİ BÖYLE OLACAK!

Genel olarak konsol düzeninin sergilendiği fotoğraflarda bir multimedya ekranı göremiyoruz, fakat sistemin konsol üzerinde yüzer şekilde konumlanacağını anlayabiliyoruz.

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