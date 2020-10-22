2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi

Türkiye saflarında bu değişim pek fazla hissedilmeyecek olsa da bu haber dünya çapındaki "otomatik şanzımana geçiş" hareketi için büyük önem taşıyor. Buna ek olarak Japon markadan gelen bu açıklama yeni Civic modellerinin önümüzdeki yıl tanıtılabileceğinin en büyük işaretçisi.