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2021 model Honda Civic'te olmayacak! Honda'dan da darbe geldi
Honda, yeni Civic üstünde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içinde 2021 Civic'in casus kamerayla çekilmiş fotoğrafları internete sızmıştı. Bununla birlikte patent görselleri de aracın tasarımını ortaya koymuştu. Sonuç olarak bazı şeyler finalde değişebilir. Diğer yandan Honda'dan yeni Civic hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
16:33
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
16:41
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