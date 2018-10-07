Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2035'den gelen rüya otomobil:

DS Automobiles'ın 2035 yılı i görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu sıra dışı tasarımlı konsept otomobil gelecekte otomobillerin nasıl görünebileceği konusunda ipuçları veriyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 16:47
2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense

Geleceğin otomobili karşınızda. 2018 yılı için biraz kafa karıştırıcı bir tasarıma sahip olsa da i günümüz dört tekerlek ve şasi gibi temel özelliklerin birçoğuna sahip.

2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense

Ancak bu , günümüz otomobil tasarımının ortak bir kuralını göz ardı ediyor. Simetrik değil, aracın iki tarafı da birbirine benzemiyor. Ancak bu asimetri şimdilik görenleri rahatsız etse de, agresif çizgileri ve çerçeveyi kaplayan LED ışıkları ile benzersiz ve ferahlatıcı görünüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense
Kokpite, karbon fiber/deri karışımı bir kaplamaya sahip olan son derece kaliteli bir kapı üzerinden erişiliyor. Sürücüyü tek koltuklu piramit tarzında bir mimari karşılıyor. Söz konusu mimari kadar sürücü koltuğunun formu da motorsporlarından çağrışım yaparken, söz konusu mimari aynı zamanda aracın ağırlık merkezini düşürmeye yardımcı oluyor.
2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense

Ön tekerleklerin içinde konumlandırılan iki adet elektrik motoru sayesinde tamamen elektrikli olan benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Yol kullanımında 400 kW (500 HP) güç üreten sistem, DS'in Formula E programının arkasındaki teknik ekip olan DS Performance tarafından geliştirilen süspansiyon ayarlarının da devreye girdiği 'pist' modunda 1.000 kW (1.360 HP) güç üretiyor. Karbon fiber şasi yenilikçi bir yay ve torsiyon çubuklu süspansiyon sistemi üzerinde otururken, çekiş, güç aktarımı veya fren gibi yol tutuş dinamikleri, performansı yol şartlarına uyarlamak üzere tasarlanan gelişmiş bir aktif sistem tarafından kontrol ediliyor.

2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense

2035 yılı için rüyalarındaki otomobili hayal eden DS Automobiles, sahibinin o anki ihtiyacına uygun sürüş modunu seçme imkanı tanıyan ve iki farklı otomobili tek bir gövdede sunan asimetrik tasarımlı üç kişilik bir oluşturdu.

2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense
BİZE ULAŞIN