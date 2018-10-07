2035'den gelen rüya otomobil: DS X E-Tense

Ön tekerleklerin içinde konumlandırılan iki adet elektrik motoru sayesinde tamamen elektrikli olan DS X E-TENSE benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Yol kullanımında 400 kW (500 HP) güç üreten sistem, DS'in Formula E programının arkasındaki teknik ekip olan DS Performance tarafından geliştirilen süspansiyon ayarlarının da devreye girdiği 'pist' modunda 1.000 kW (1.360 HP) güç üretiyor. Karbon fiber şasi yenilikçi bir yay ve torsiyon çubuklu süspansiyon sistemi üzerinde otururken, çekiş, güç aktarımı veya fren gibi yol tutuş dinamikleri, performansı yol şartlarına uyarlamak üzere tasarlanan gelişmiş bir aktif sistem tarafından kontrol ediliyor.