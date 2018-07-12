80'lere damga vuran konsol tasarımları

80'li yıllara damgasını vuran 'Disko' kültürü, sadece gece hayatını değil, otomobillerin iç tasarımlarını da etkilemeyi başarmıştı. İşte o konsollardan bazıları... LANCIA ORCA Teknolojinin imkanları, bilim kurgu filmleri ve 80'lerin disko kültürüyle birlikte otomobillerin gösterge panellerinde de renkli, dijital öğeler beraberinde geldi. LANCIA MEGAGAMMA Yaşanan bu değişim, otomobillerin panellerini bir plastik yığınından adeta uzay gemisi kumanda merkezine dönüştürdü. LANCIA MEDUSA Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu tasarım daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz otomobillerinin vazgeçilmez detayları haline geldi. KITT 2000 'KARA ŞİMŞEK' İşte 80'li yıllara damgasını vuran gösterge panelleri... 1987 Pontiac Trans Am GTA