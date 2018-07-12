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e damga vuran ları

80'li yıllara damgasını vuran "Disko" kültürü, sadece gece hayatını değil, lerin iç larını da etkilemeyi başarmıştı.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 11:25
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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları
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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları

İşte o lardan bazıları...

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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları

LANCIA ORCA

Teknolojinin imkanları, bilim kurgu filmleri ve in disko kültürüyle birlikte lerin gösterge panellerinde de renkli, dijital öğeler beraberinde geldi.

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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları

LANCIA MEGAGAMMA

Yaşanan bu değişim, lerin panellerini bir plastik yığınından adeta uzay gemisi kumanda merkezine dönüştürdü.

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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları

LANCIA MEDUSA

Bu dönem çok uzun sürmese de yaklaşık 30 yıl sonra bu daha teknolojik bir şekilde tekrar karşımıza çıkmaya başladı ve günümüz lerinin vazgeçilmez detayları haline geldi.

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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları

KITT 2000 "KARA ŞİMŞEK"

İşte 80'li yıllara damgasını vuran gösterge panelleri...

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e damga vuran ları
80'lere damga vuran konsol tasarımları

1987 Pontiac Trans Am GTA

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