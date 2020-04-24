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Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
Her sektörde işleri yapmak için çeşitli araçlar, iş makineleri kullanılıyor. Ancak söz konusu bu araçların bazıları özel yapım ve o kadar büyük oluyor ki, görenleri şaşkına çeviriyor. Dev makineler, cüsseleri gibi büyük işlerin altından kalkıyor. Göze büyük gelen normal kamyonlar, özel üretim devasa kamyonların yanında oyuncak gibi kalıyor. İşte o devasa iş makinelerinden bazıları...
Giriş Tarihi: 24.04.2020
15:56
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
16:02
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