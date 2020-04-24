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Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri

Her sektörde işleri yapmak için çeşitli araçlar, iş makineleri kullanılıyor. Ancak söz konusu bu araçların bazıları özel yapım ve o kadar büyük oluyor ki, görenleri şaşkına çeviriyor. Dev makineler, cüsseleri gibi büyük işlerin altından kalkıyor. Göze büyük gelen normal kamyonlar, özel üretim devasa kamyonların yanında oyuncak gibi kalıyor. İşte o devasa iş makinelerinden bazıları...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 16:02
Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri

Özel olarak üretilen dev iş makineleri görenleri şaşkına çeviriyor!

Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
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Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
Bakan bir daha baktı! İşte karşınızda devasa iş makineleri
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