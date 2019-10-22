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  • Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor. Bundan sonra, araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında benzin doldurmak için karşısında kimseyi bulamayacak. Benzin istasyonlarında yakıtı dolduracak herhangi bir görevli olmayacak. Peki bu durumun sebebi nedir? Akaryakıt istasyonlarında nasıl bir değişiklik gerçekleşecek? İşte akaryakıt istasyonlarında geçilecek yeni sistemin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:00
Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Benzin istasyonlarında yeni bir döneme geçiliyor. Bundan sonra yakıt almak için istasyona girdiğiniz zaman sizi görevliler karşılamayacak. da akıllanıyor. Bakın yeni sistem nasıl çalışıyor...

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Önce araba benzin istasyonuna yanaşıyor.

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Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı sürüyor.

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor.

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor.

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