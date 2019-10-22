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Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor! Eğer görürseniz sakın bu duruma şaşırmayın

Benzin istasyonlarında yeni döneme geçiliyor. Bundan sonra, araç sahipleri akaryakıt almak için istasyona giriş yaptıklarında benzin doldurmak için karşısında kimseyi bulamayacak. Benzin istasyonlarında yakıtı dolduracak herhangi bir görevli olmayacak. Peki bu durumun sebebi nedir? Akaryakıt istasyonlarında nasıl bir değişiklik gerçekleşecek? İşte akaryakıt istasyonlarında geçilecek yeni sistemin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





