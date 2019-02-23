Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan benzinli ve dizel araçlar...

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor.

Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve otomobil üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü. İşte en az yakan dizel ve benzinli arabalar listesi!