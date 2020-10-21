HaberlerGaleriBu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!
Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!
Eski veya hurdaya çıkmış arabaların yenilenmesi son yıllarda oldukça popüler oldu. Tabii ki bunda sosyal medyanın payı oldukça yüksek. İnsanlar yaptıkları çalışmalarını YouTube gibi video platformlarında, Facebook, Twitter, Instagram veya başka mecralarda paylaşıyorlar. Bu paylaşımlar kısa süre içinde popüler olabiliyor. Eski model bir Peugeot 206'nın değişimi de sosyal medyayı salladı. Genç bir adam uzun zamandır sahibi olduğu aracı yenilemek istiyordu, ancak arabasını daha sonra başka bir modele çevirmeye karar verdi. İşte çok konuşulan o değişim...
Giriş Tarihi: 21.10.2020
17:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
17:31
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