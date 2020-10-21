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Haberler Galeri Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Bu modelden 'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Eski veya hurdaya çıkmış arabaların yenilenmesi son yıllarda oldukça popüler oldu. Tabii ki bunda sosyal medyanın payı oldukça yüksek. İnsanlar yaptıkları çalışmalarını YouTube gibi video platformlarında, Facebook, Twitter, Instagram veya başka mecralarda paylaşıyorlar. Bu paylaşımlar kısa süre içinde popüler olabiliyor. Eski model bir 206'nın değişimi de sosyal medyayı salladı. Genç bir adam uzun zamandır sahibi olduğu aracı yenilemek istiyordu, ancak arabasını daha sonra başka bir modele çevirmeye karar verdi. İşte çok konuşulan o değişim...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:31
Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Aracın sahibi uzun zaman boyunca 206'yı nasıl yenileyeceğini planladı. Bu projesini ise yakın arkadaşlarına anlattı, ancak aracın durumunu bilen bazı arkadaşları arabanın sahibine vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Sonuç olarak projeye başlayan araç sahibi en ince noktasına kadar her şeyi planlayarak adım adım ilerledi.

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Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Haftalar boyunca süren yenileme projesinde harika bir işe imza attı.

Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Eski 206 gitti ve yerine başka bir model geldi.

Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Aracın sahibi yaptığı her şeyi takipçileriyle paylaştı.

Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!

Aracın sahibini en başta eleştiren ve vazgeçmesi gerektiğini savunan kişiler ise 206'nın son halini görünce şaşkına döndü.

Bu modelden Peugeot'da bile yok! Görenleri şaşkına çeviren Peugeot araba!
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