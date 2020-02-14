Dünyanın en kötü taklit arabaları! Bu araçlar insanın gözlerini kanatıyor
Dünyanın en kötü taklit arabaları! Bu araçlar insanın gözlerini kanatıyor
Bugatti, Ferrari, Pagani veya Lamborghini gibi markaların araçları çoğu kişinin hayalini süslüyor. Bahsettiğimiz markalara ait araçların fiyatları yüz binlerce, hatta milyonlarca doları bulabiliyor. Bu yüzden herkese hitap etmiyorlar. Bazı kişiler ise hayal ettikleri spor otomobile kavuşmak için kendi aracının veya hurdadan aldıkları bir aracın dış görünüşünü değiştiriyor. Gerçekten de başarılı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu tür projeler kötü de sonuçlanabiliyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2020
10:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
10:05
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