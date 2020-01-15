Efsane Magirus minibüs bakın nasıl değişti!

Dolmuş ve minibüs dendiğinde akla gelen ilk Magirus'ler oluyor. Türk halkının kendisiyle geçmişi çok eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü. Minibüslerin adeta kendi jargonu ve dili oluştu. Hepimiz o cümleler hafızasına kazındı adeta. Biz onu balık istifi ve şoförler için her daim 'Arkadaki boşluklara geçelim!' sözlerinin kahramanı olarak tanıdık. Magirus minibüsler için en azından Türkiye'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. Ama dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verip efsane minibüsü bakın ne hale getirdiler! Siz de görünce çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 15.01.2020
08:11
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
08:13
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