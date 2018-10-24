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Haberler Galeri Efsane Murat 124'ü yeniden yaptı
Giriş Tarihi: 24.10.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:23

Efsane Murat 124'ü yeniden yaptı

Efsane Murat 124’ü yeniden yaptı

Efsane Murat 124'ü yeniden yaptı

Efsane Murat 124’ü yeniden yaptı

200 bin TL verdiler satmadı!

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Efsane Murat 124’ü yeniden yaptı

Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor!

Efsane Murat 124’ü yeniden yaptı

Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer,12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yarattı.

Efsane Murat 124’ü yeniden yaptı

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

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