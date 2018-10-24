Efsane Murat 124'ü yeniden yaptı 200 bin TL verdiler satmadı! Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor! Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer,12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yarattı. Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı. Araba tutkunu Paşam Sezer 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi. 43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda. Paşam Sezer'e Murat 124 için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti. İşte 12.500 TL'ye alınan 43 yaşındaki Murat 124'ün harika değişimi!