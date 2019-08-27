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En az yakan ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

Araba sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, en az yakan benzinli ve araştırıyor. Az yakıtla çok yol gitmek istiyorlar. Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve otomobil üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü. İşte yakıtı adeta koklayan, en az yakıt tüketen arabalar listesi 2019! Sizler için en az yakan benzinli ve araçları derledik. Listede bakın hangi model otomobiller araçlar var...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:06
En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Sizler için en az yakan benzinli ve derledik.

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

1.3 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

1.6 SC 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

BMW 1 116D

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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