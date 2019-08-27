En az yakan dizel ve benzinli arabalar! Az yakıt harcayan otomobil modelleri 2019

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Sizler için en az yakan benzinli ve dizel araçları derledik.