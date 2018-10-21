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  • En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

En az yakan ler açıklandı! İşte o araçlar...

alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak idir. Gelişen teknolojiyle birlikte araçların motorları da gelişti, yakıt tüketimleri de azaldı. İşte en az yakan otomobiller...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 19:35
En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

İşte o ler...

En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

60. Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama i(100km): 4.8 litre

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En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

59. Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi: Benzin
Ortalama i(100km): 4 litre

En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

58. Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama i(100km): 4.7 litre

En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

57. Chevrolet Aveo 1.3 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama i(100km): 4.7 litre

En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

56. Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama i(100km): 4.7 litre

En az yakan otomobiller açıklandı! İşte o araçlar...

55. BMW 1 116D

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama i(100km): 4.7 litre

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