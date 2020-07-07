Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı

HaberlerGaleriEski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
Eski model AudiA4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
Eski otomobillerin yenilendiği çalışmaları oldukça ilgi görüyor ve takip ediliyor. Ülkemizde de bu tarz projelere imza atılıyor. Bu çalışmalardan biri de eski model AudiA4'ün yenilenmesi oldu. Audi A4 B5 modeline sahip biri, uzun zamandan beridir arabasını yenilemek istiyordu. Otomobilini ustalara bırakıp gitti, döndüğünde ise aracını tanıyamadı. Siyah renkli klasik Audi A4 başka bir modele dönüşmüştü.
Giriş Tarihi: 07.07.2020
17:26
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020
17:29
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ