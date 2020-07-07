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Haberler Galeri Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı

Eski model arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı

Eski otomobillerin yenilendiği çalışmaları oldukça ilgi görüyor ve takip ediliyor. Ülkemizde de bu tarz projelere imza atılıyor. Bu çalışmalardan biri de eski model 'ün yenilenmesi oldu. Audi A4 B5 modeline sahip biri, uzun zamandan beridir arabasını yenilemek istiyordu. Otomobilini ustalara bırakıp gitti, döndüğünde ise aracını tanıyamadı. Siyah renkli klasik Audi A4 başka bir modele dönüşmüştü.

Giriş Tarihi: 07.07.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 17:29
Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı

Yüzde 100 Oto programının ustaları yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attı. Son dönemlerde bu konuda yeteneklerini sıklıkla gösteren ustalar, bu sefer B5 modelini yeniledi. Arabanın son hali aracın sahibini şaşkına çevirdi.

Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı

İşte 'ün şoke eden değişimi!

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Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
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Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı
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