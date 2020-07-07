Eski model Audi A4 arabasını ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise kendi otomobilini tanıyamadı

Yüzde 100 Oto programının ustaları yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attı. Son dönemlerde bu konuda yeteneklerini sıklıkla gösteren ustalar, bu sefer Audi A4 B5 modelini yeniledi. Arabanın son hali aracın sahibini şaşkına çevirdi.