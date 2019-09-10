Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 (International Motor Show Germany) başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Uzun zamandır merakla beklenen Frankfurt Otomobil Fuarı, basın mensupları için kapılarını açtı. Birbirinden dikkat çekici modellerin resmi tanıtımları da yapıldı. Dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Honda, Audi, BMW, Volkswagen, Opel, Hyundai, Seat ve daha birçok otomobil üreticisi yer alıyor. Gözler özellikle prototip araçlar ve elektrikli otomobiller üstünde. İşte yeni otomobillerin ilk görüntüleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2019
17:20
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019
17:39