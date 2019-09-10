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  • Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 (International Motor Show Germany) başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

2019 (International Motor Show Germany) başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Uzun zamandır merakla beklenen , basın mensupları için kapılarını açtı. Birbirinden dikkat çekici modellerin resmi tanıtımları da yapıldı. Dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Honda, Audi, BMW, , Opel, Hyundai, Seat ve daha birçok otomobil üreticisi yer alıyor. Gözler özellikle prototip araçlar ve elektrikli otomobiller üstünde. İşte yeni otomobillerin ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 17:39
Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlenen bu yıl da onlarca yeniliğe ev sahipliği yapıyor. .

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

12-22 Eylül tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Ziyaretçilerden önce ise basına özel açılış yapıldı ve markalar otomobillerini sergilemeye başladı.

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Birbirinden yeni ve gelişmiş otomobiller Frankurt'ta 10 gün boyunca otomobilseverlere sergilenecek.

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Dikkat çeken otomobiller, prototipler fuarda yer alıyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Fuarda özellikle elektrikli otomobillere ilişkin büyük ilgi olacağı belirtiliyor. (Hürriyet)

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 başladı! Yeni otomobiller tanıtıldı

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