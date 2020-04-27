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Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
Bazı sürücüler araçlarını hatalı şekilde park edebiliyor. Hatalı parka yönelik bir takım cezalar ve uygulamalar var. Mesela ülkemizde hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yapıldıktan sonra araç geri alınır. Dünyanın başka yerlerinde daha değişik cezalar ve uygulamalar yer alıyor. Ön cama yapıştırılan vantuslu plaka bu uygulamalardan biri. Sürücü bu plakayı kendi başına çıkaramıyor. Telefonundan ödeme yaptıktan sonra gelen kod yardımıyla plakayı kaldırabiliyor. Fakat bazı ülkelerde hatalı park etmiş araçlara karşı verilen tepki yüklü miktarda cezadan daha ağır olabiliyor. İşte hatalı parka karşı gösterilen tepkiler ve araçların başına gelenler...
Giriş Tarihi: 27.04.2020
15:59
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
16:04
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