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Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı

Bazı sürücüler araçlarını hatalı şekilde edebiliyor. Hatalı parka yönelik bir takım cezalar ve uygulamalar var. Mesela ülkemizde hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yapıldıktan sonra araç geri alınır. Dünyanın başka yerlerinde daha değişik cezalar ve uygulamalar yer alıyor. Ön cama yapıştırılan vantuslu plaka bu uygulamalardan biri. Sürücü bu plakayı kendi başına çıkaramıyor. Telefonundan ödeme yaptıktan sonra gelen kod yardımıyla plakayı kaldırabiliyor. Fakat bazı ülkelerde etmiş araçlara karşı verilen tepki yüklü miktarda cezadan daha ağır olabiliyor. İşte hatalı parka karşı gösterilen tepkiler ve araçların başına gelenler...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:04
Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı

Yanlış yere hatalı eden bir araç, öfkeli komşular tarafından inanılmaz bir yöntem ile cezalandırıldı. İşte edenlerin başına gelenler...

Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
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Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
Hatalı parkın cezasını ağır ödedi! Başına gelmeyen kalmadı
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