Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:38Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 08:56
Hurda Ford Mustang'in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı
Ford Mustang ikon otomobillerden biri olarak gösterilir. Dünyada birçok hayranı olan Mustang'in özellikle eski modelleri oldukça ilgi görüyor. Bazı kişiler kaderine terk edilmiş, çürümekte olan eski Mustang modellerini satın alıp, yeniliyor ve fabrikadan çıktığı güne geri döndürüyor. Amerikalı otomobil ustası Brandy, hurdalıktan 1969 model bir Mustang satın aldı. Aylarca araç üstünde çalıştı ve sonucunda muhteşem bir değişime imza attı. Yaptıklarını ise kare kare paylaştı.