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Haberler Galeri Hurda Ford Mustang'in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 08:56

Hurda Ford Mustang'in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı

Ford Mustang ikon otomobillerden biri olarak gösterilir. Dünyada birçok hayranı olan Mustang'in özellikle eski modelleri oldukça ilgi görüyor. Bazı kişiler kaderine terk edilmiş, çürümekte olan eski Mustang modellerini satın alıp, yeniliyor ve fabrikadan çıktığı güne geri döndürüyor. Amerikalı otomobil ustası Brandy, hurdalıktan 1969 model bir Mustang satın aldı. Aylarca araç üstünde çalıştı ve sonucunda muhteşem bir değişime imza attı. Yaptıklarını ise kare kare paylaştı.

Hurda Ford Mustang’in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı

ABD'li otomobil ustası Brandy, 1969 model Mustang'i hurdalıkta gördüğünde onun muhteşem bir dönüşüm geçireceğine inanıyordu.

Hurda Ford Mustang’in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı

Sahibi tarafından hurdalığa terk edilen bu muhteşem otomobil hala o Mustang ruhunu taşıyordu.

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Hurda Ford Mustang’in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı

Brandy kolları sıvadı. İşi zor ve uzundu...

Hurda Ford Mustang’in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı

Otomobilde çok fazla parça eksiği vardı. Mevcut iskeletin de iyice elden geçmesi gerekiyordu.

Hurda Ford Mustang’in muhteşem değişimi! Son halini görenler inanamadı

Ama Brandy, Mustang'i eski günlerine döndürmeye kararlıydı. Önce boya işlerini halletmesi gerekiyordu.

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