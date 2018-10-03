Türkiye'nin en iyi haber sitesi

lı ustadan hayran bırakan iş!

Giriş Tarihi: 03.10.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 13:15
  • 1
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi.

  • 2
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

  • 4
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

'da Scania Vabis 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

  • 5
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

  • 6
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.

  • 7
  • 95
lı ustadan hayran bırakan iş!
Bursalı ustadan hayran bırakan iş!

Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.

BİZE ULAŞIN