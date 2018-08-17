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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

lardan hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiğini bilmeniz oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 17.08.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 17:04
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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli.

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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
İkaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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