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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları

Bugün Resmi Gazete'de açıklanan lerdeki ÖTV indiriminin ardından herkes en ucuz ve en çok tutulan sıfır araç modellerini merak etmeye başladı. İşte sizler için derlediğimiz 2018 model en ucuz ve en çok tutulan otomobiller...

Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 15:14
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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Türkiye'de sıfır sahibi olmak isteyenlerin en az 79 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Araç ne kadar küçük ve bir yılda katettiği yol ne kadar düşük olursa, benzinli motor seçeneği daha iyi alternatif sunuyor. Türkiye şartlarında yıllık 20 bin km'yi geçmeyen vatandaşların benzinli araçları tercih etmeleri öneriliyor. İşte hem vergiden tasarruf, hem de daha az masraflı sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, 81 bin ile 107 bin TL arasındaki araçları derledik. (Fiyatlar bayilere göre değişiklik gösterebilir)

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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg benzinli
Fiyat: 81.400 TL

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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Fiat Linea Sedan 1.4 Fire Benzinli 77 HP
Fiyat: 83.000 TL (Tahmini rakam. Üretici firma fiyat listesini güncelliyor)

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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Fiat punto Hatcback 1.4 Fire Popstar Benzinli 77 HP
Fiyat: 84.500 TL (Tahmini rakam. Üretici firma fiyat listesini güncelliyor)

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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75bg
Fiyat: 98.350 TL

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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Peugeot 208 Hatchback 1.2 PURETECH benzinli
Fiyat: 139.600 TL

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İşte 2018'in en ucuz modelleri ve fiyatları
İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP Benzinli
Fiyat: 82.500 TL

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