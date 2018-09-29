İşte 2018'in en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en az 79 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Araç ne kadar küçük ve bir yılda katettiği yol ne kadar düşük olursa, benzinli motor seçeneği daha iyi alternatif sunuyor. Türkiye şartlarında yıllık 20 bin km'yi geçmeyen vatandaşların benzinli araçları tercih etmeleri öneriliyor. İşte hem vergiden tasarruf, hem de daha az masraflı sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, 81 bin ile 107 bin TL arasındaki araçları derledik. (Fiyatlar bayilere göre değişiklik gösterebilir)