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arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...

Ağır kaza geçirmiş ve hurdaya çıkmış olan otomobil ustalara teslim edildi. Ustalar ise tüm yetenekleri konuşturup, yoğun uğraşlar sonucunda aracı topladı. Mercedes'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Ustaların yaptıklarını kare kare paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:48
Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
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Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
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Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
Mercedes arabanın son hali sosyal medyayı salladı! Hurdaya çıkan araç bakın ne hale geldi...
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