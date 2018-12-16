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sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Kasko, trafik sigortasının zararı karşılamaya yetmediği durumda kurtarıcı oluyor.. Ancak biraz pahalı. Trafikte tavan var ama fiyatlar değişiyor. Peki ucuz sigortanın yolu ne?

Giriş Tarihi: 16.12.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 18:42
Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Kasko, trafik sigortasının zararı karşılamaya yetmediği noktada imdada yetişiyor. Ama biraz pahalı. Trafikte tavan var ama fiyatlar değişiyor. Peki ucuz sigortanın yolu ne?

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Fiyatı nedeniyle ve zorunlu olmadığı için rağbet görmese de kaskonun önemi büyük. Zorunlu trafik sigortası adı üstünde zorunlu ve kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılıyor.

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Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da tedavinizi kesinlikle karşılamaz. İsteğe bağlı olan kasko ise hasarları, sizin veya teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar.

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

TEMİNATLAR STANDART

Trafik poliçesinde karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira. Lüks veya birden fazla araca çarpabilirsiniz.

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

O yüzden kaskonuz olsun ve kasko yaptırırken 'ihtiyari mali mesuliyet' limitini 100 bin liranın üzerinde belirleyin. Trafik poliçesi yetersiz kalırsa eksiği kasko tamamlar. Ama her iki da ayrı bir maliyet. Ucuzu mümkün mü? Evet...

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

KASKO SİGORTASINDA DURUM FARKLI

Kasko sigortasında tavan fiyat yok. Fiyat teminata göre değişiyor. Muafiyetli bir kasko satın almak primleri düşüren bir durum.

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Ancak muafiyet indirimi, olası hasar esnasında oluşan maddi tutarın belirli bir kısmının sahibi tarafından karşılanması anlamına geliyor. Doğan Brokerlik CEO'su Selcen Gür'ün verdiği bilgiye göre kasko şu durumlarda ucuza yaptırılabilir:

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