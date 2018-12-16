Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Kasko, trafik sigortasının zararı karşılamaya yetmediği durumda kurtarıcı oluyor.. Ancak biraz pahalı. Trafikte tavan var ama fiyatlar değişiyor. Peki ucuz sigortanın yolu ne? Kasko, trafik sigortasının zararı karşılamaya yetmediği noktada imdada yetişiyor. Ama biraz pahalı. Trafikte tavan var ama fiyatlar değişiyor. Peki ucuz sigortanın yolu ne? Fiyatı nedeniyle ve zorunlu olmadığı için rağbet görmese de kaskonun önemi büyük. Zorunlu trafik sigortası adı üstünde zorunlu ve kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılıyor. Aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da tedavinizi kesinlikle karşılamaz. İsteğe bağlı olan kasko ise hasarları, sizin veya teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar. TEMİNATLAR STANDART O yüzden kaskonuz olsun ve kasko yaptırırken 'ihtiyari mali mesuliyet' limitini 100 bin liranın üzerinde belirleyin. Trafik poliçesi yetersiz kalırsa eksiği kasko tamamlar. Ama her iki sigorta da ayrı bir maliyet. Ucuzu mümkün mü? Evet... KASKO SİGORTASINDA DURUM FARKLI Ancak muafiyet indirimi, olası hasar esnasında oluşan maddi tutarın belirli bir kısmının araç sahibi tarafından karşılanması anlamına geliyor. Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Gür'ün verdiği bilgiye göre kasko şu durumlarda ucuza yaptırılabilir: