Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Y resmen tanıtıldı! İşte 'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Bu ay başlarında attığı tweet mesajında Y için tarih vermişti. Musk, 14 Mart'ta 'nin resmen tanıtılacağını belirtmişti. Sonunda beklenen tarih geldi. Hakkında uzun zamandır konuşulan Model Y resmiyete kavuştu. , yeni aracıyla elektrikli araç pazarında payını daha da artırmak istiyor. Model 3 tabanlı crossover/SUV karışımı olan araç dikkatleri de üstüne çekti. İşte hakkındaki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 10:36
Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Bir dönemler elektrikli otomobil pazarının tamamını kaplıyordu. Segmentte rekabetin artması ise firmayı daha fazla üretmeye itti. İşte bu amaçla üretilen de, elektrikli SUV pastasından büyük bir parça almayı planlıyor. Model 3 tabanlı crossover/SUV karışımı araç, son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran crossover ve SUV çılgınlığına dahil olacak. Tesla'nın ürün gamındaki bir diğer SUV Model X, oldukça hızlı olduğu gibi oldukça da pahalıydı. Tesla, Model Y ile bu sorunu aşmayı hedefliyor.

Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Bir süredir tanıtımı yapılan aracın örtüsü sonunda kaldırıldı. İlk bakışta kompakt crossover segmentinde ciddi bir rakip olacak gibi gözüken 7 kişilik otomobil, 482 kilometre menzile sahip. 0-100 km/sa hızlanmasını 3.7 saniyede -donanıma göre- tamamlayabilen aracın standart modelleri 39.000$'dan satılmaya başlanacak. Fakat aracın bu "Standart Range" versiyonu, 2021'in bahar aylarına kadar satışa sunulmayacak. Daha sonra gelecek Long Range, AWD ve Performance modelleri ise 51.000$'dan satışa sunulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Standart Range adı verilen giriş modeli de oldukça hızlı. 0-100 km/sa hızlanmasını 6 saniye civarında tamamlayabilen aracın menzili ise 370 kilometre olacak. Long Range versiyonlar 482 kilometre menzile çıktığı gibi 0-100 km/sa hızlanmasını da 6 saniyenin altında tamamlayabilecek. Ailenin performanslı üyesi Performance ise 450 kilometre menzile ve 60.000 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Performance ve Long Range modellerinin arasında kalacak Dual Motor AWD türevinin ise 450 kilometre menzile ve 51.000$'lık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Kabininin içerisinde aynı 3 sedandaki gibi minimalist bir yaklaşım kullanan , ortada bulunan büyük ve her şeyi kontrol edebilen bilgi eğlence sistemi ile dikkat çekecek. 7 koltuklu crossover modelden Model X'in martı kanatlarını bekleyen kullanıcılara ise kötü bir haberimiz var: Model Y standart kapıları kullanacak. Yavaş yavaş detaylandırılacak aracın güç üniteleri ile ilgili bilgiler de net değil. Öte yandan Performance ve Long Range modelleri dışında tüm Model Y ailesinin arkadan çekişli olması bekleniyor.

Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Y, önümüzdeki sene Standart Range hariç tüm donanım seçenekleri ile satışa çıkacak. Giriş seviyesi model ise 2021'in bahar ayında pazara giriş yapacak. (Motor 1 TR)

Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...
BİZE ULAŞIN