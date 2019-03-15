Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Kabininin içerisinde aynı Model 3 sedandaki gibi minimalist bir yaklaşım kullanan Model Y, ortada bulunan büyük ve her şeyi kontrol edebilen bilgi eğlence sistemi ile dikkat çekecek. 7 koltuklu crossover modelden Model X'in martı kanatlarını bekleyen kullanıcılara ise kötü bir haberimiz var: Model Y standart kapıları kullanacak. Yavaş yavaş detaylandırılacak aracın güç üniteleri ile ilgili bilgiler de net değil. Öte yandan Performance ve Long Range modelleri dışında tüm Model Y ailesinin arkadan çekişli olması bekleniyor.