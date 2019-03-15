Tesla Model Y resmen tanıtıldı! İşte Model Y'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

Bir dönemler Tesla elektrikli otomobil pazarının tamamını kaplıyordu. Segmentte rekabetin artması ise firmayı daha fazla model üretmeye itti. İşte bu amaçla üretilen Model Y de, elektrikli SUV pastasından büyük bir parça almayı planlıyor. Model 3 tabanlı crossover/SUV karışımı araç, son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran crossover ve SUV çılgınlığına dahil olacak. Tesla'nın ürün gamındaki bir diğer SUV Model X, oldukça hızlı olduğu gibi oldukça da pahalıydı. Tesla, Model Y ile bu sorunu aşmayı hedefliyor.