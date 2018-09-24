Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın yeni panelvanı olan Volkswagen I.D BUZZ Hannover Fuarı'nda tanıtıldı. Peki, Volkswagen I.D BUZZ'un özellikleri neler? İşte ayrıntılar... Volkswagen, ileride Transporter panelvan modelinin önizlemesi olan yeni elektrikli panelvanı Volkswagen, I.D BUZZ 'ın örtüsünü kaldırdı. .Hannover Fuarı'nda kamuoyunun beğenisine sunulacak yeni araç, elektrikli minibüs olarak kendini gösterdi. Markanın ikonik modeli T1'in modern ve fütüristik versiyonu olarak gördüğümüz Volkswagen I.D BUZZ ,panelvan gövde ile tanıtıldı. Yeni konsept, kargo ve taşımacılığa uygun olarak geliştirilmiş. 800 kg' ye kadar yük taşıyabilen Volkswagen, I.D BUZZ Cargo, 550 KM' ye kadar sadece elektrik ile gidebiliyor. 111 kwh' lik batarya seçeneği ile tanıtılan araç, 230 V ve 16A' lık bir prize sahip. Böylece işyerlerinde bile akü niyetine bir süre kullanılabiliyor. 48 kwh' lik batarya seçeneği de bulunan araç, hızlı şarj olma özelliğine de sahip. 15 dakikada %80 şarj olabilen araç, bu şarj süresi için 150 kw' lik güce ihtiyaç duyuyor. Aracın diğer farklı özellikleri arasında yan aynaların yerine gelen kameralar, güneş panelleri içeren ve aracın kablosuz şekilde bir miktar şarjını sağlayan tavan, 4.seviye otonom sürüş teknolojisi bulunuyor.