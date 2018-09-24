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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

Alman otomotiv devi 'ın yeni panelvanı olan Volkswagen I.D Hannover 'nda tanıtıldı. Peki, Volkswagen I.D BUZZ'un özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.09.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 10:01
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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

, ileride Transporter panelvan modelinin önizlemesi olan yeni elektrikli panelvanı Volkswagen, I.D 'ın örtüsünü kaldırdı.

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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

.Hannover 'nda kamuoyunun beğenisine sunulacak yeni araç, elektrikli minibüs olarak kendini gösterdi.

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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

Markanın ikonik modeli T1'in modern ve fütüristik versiyonu olarak gördüğümüz I.D ,panelvan gövde ile tanıtıldı. Yeni konsept, kargo ve taşımacılığa uygun olarak geliştirilmiş.

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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

800 kg' ye kadar yük taşıyabilen , I.D Cargo, 550 KM' ye kadar sadece elektrik ile gidebiliyor.

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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

111 kwh' lik batarya seçeneği ile tanıtılan araç, 230 V ve 16A' lık bir prize sahip. Böylece işyerlerinde bile akü niyetine bir süre kullanılabiliyor.

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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

48 kwh' lik batarya seçeneği de bulunan araç, hızlı şarj olma özelliğine de sahip. 15 dakikada %80 şarj olabilen araç, bu şarj süresi için 150 kw' lik güce ihtiyaç duyuyor.

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I.D tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...
Volkswagen I.D BUZZ tanıtıldı! I.D BUZZ bakın ne gibi özelliklere sahip...

Aracın diğer farklı özellikleri arasında yan aynaların yerine gelen kameralar, güneş panelleri içeren ve aracın kablosuz şekilde bir miktar şarjını sağlayan tavan, 4.seviye otonom sürüş teknolojisi bulunuyor.

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