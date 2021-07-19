Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

Volkswagen bir süre önce AB Komisyonu tarafından verilen cezayla gündeme gelmişti. Volkswagen'le birlikte BMW'ye, AB'nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 875 milyon 189 bin avro para cezası kesilmişti. Şimdi ise Volkswagen başka bir konuyla yeniden gündeme geldi. VW neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor. Alman üreticinin gelecek planlarında Passat yok. Ünlü marka Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek otomobil de belli oldu. İşte detaylar...