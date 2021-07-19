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Haberler Galeri Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 19.07.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 12:25

Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

Volkswagen bir süre önce AB Komisyonu tarafından verilen cezayla gündeme gelmişti. Volkswagen'le birlikte BMW'ye, AB'nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 875 milyon 189 bin avro para cezası kesilmişti. Şimdi ise Volkswagen başka bir konuyla yeniden gündeme geldi. VW neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor. Alman üreticinin gelecek planlarında Passat yok. Ünlü marka Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek otomobil de belli oldu. İşte detaylar...

Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Volkswagen de bu isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde Passat'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise Volkswagen Passat'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.

Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

Otomotiv devleri elektrikli otomobillerle ilgili büyük bir dönüşüm içine girdi. Birçok marka elektrikli modellerini tanıttı. Önümüzdeki aylar içinde daha fazla elektrikli araç duyurusu da olacak. Volkswagen de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri.

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Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. Volkswagen, bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Passat tarihe karışıyor! Alman devi Passat'ın fişini çekmeye hazırlanıyor

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. Volkswagen, aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

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