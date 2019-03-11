Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

89. Cenevre Otomobil Fuarı geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı ve 17 Mart'a kadar da devam edecek. Birçok ünlü otomobil markasının yer aldığı fuarda, yeni modeller duyurdu. Volkswagen'in yeni Golf'ü de Cenevre'de tanıtabileceğine dair bir takım iddialar vardı, ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Volkswagen, Golf yerine farklı duyurular yaptı. Ancak bomba bir gelişme yaşandı, 2020 Volkswagen Golf kamuflajsız şekilde görüntülendi. Golf'ün Mk8 versiyonu kendini gösterdi. İşte yeni Golf'ün fotoğrafları ve araç hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2019
13:44
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019
13:48