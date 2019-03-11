Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

Bunun yanı sıra aracın omuz çizgisinin de bir miktar yükseltildiği göze çarparken, yeni grafiklere sahip stop lambalarıyla birlikte bagaj spoiler'ının da bir miktar genişlediği fark ediliyor. Yan aynaların biraz daha aşağıya tutturulmuş olması da fark edebildiğimiz detaylar arasında.