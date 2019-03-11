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  • Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

Yeni Golf ortaya çıktı! (Mk8) hakkındaki detaylar...

89. Otomobil Fuarı geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı ve 17 Mart'a kadar da devam edecek. Birçok ünlü otomobil markasının yer aldığı fuarda, yeni modeller duyurdu. 'in yeni Golf'ü de Cenevre'de tanıtabileceğine dair bir takım iddialar vardı, ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Volkswagen, Golf yerine farklı duyurular yaptı. Ancak bomba bir gelişme yaşandı, kamuflajsız şekilde görüntülendi. Golf'ün Mk8 versiyonu kendini gösterdi. İşte yeni Golf'ün fotoğrafları ve araç hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 13:48
Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

, otomobil severlerin merakla beklediği Golf Mk8'i Otomobil Fuarı'nda göstermese de, yeni ortaya çıkan bu en net görüntülerle birlikte 'ün tanıtımı yapılmış kadar oldu.

Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

Test edildiği esnada farklı renklerle karşımıza çıkan 2020 Golf, artık dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazır görünüyor.

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Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

2020 Golf'ün tasarımına baktığımızda genel yapı itibariyle selefine olan benzerliğini koruduğunu görüyoruz.

Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

Fakat yeniden elden geçirilen ön tampon, yeni ön farlar ve kaput üzerindeki çizgiler, sekizinci nesil Golf'ün yeni tasarım diliyle geldiğini gösteriyor.

Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

Bunun yanı sıra aracın omuz çizgisinin de bir miktar yükseltildiği göze çarparken, yeni grafiklere sahip stop lambalarıyla birlikte bagaj spoiler'ının da bir miktar genişlediği fark ediliyor. Yan aynaların biraz daha aşağıya tutturulmuş olması da fark edebildiğimiz detaylar arasında.

Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

'ın yeni tasarım diline göre şekillenmiş far tasarımları ile küçük kardeşi Polo'yu oldukça andıran Golf 8, Mk8 kasa kodu ile anılıyor.

Yeni Volkswagen Golf ortaya çıktı! 2020 Volkswagen Golf (Mk8) hakkındaki detaylar...

Golf 8, yeni motor seçenekleri ile de gelmeyecek gibi gözüküyor. Otomobilin, piyasada bulunan motor seçeneklerinin dışında bir motor seçeneği ile sunulması beklenmiyor.

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