Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:07
1 gramı hafızayı zehir gibi yapıyor! Beynin doğal ilacı meğer bu besinmiş
Bilişsel fonksiyonların gelişimini sağlayan ve bağışıklığı güçlendiren zerdeçalın aynı zamanda alzheimer hastalığına karşı koruduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, günde 1 gram zerdeçal tüketildiğinde kansere eğilimli olan hücreleri öldürüyor aynı zamanda beyin hücrelerinin hızla gelişimini sağlıyor. İşte zerdeçal tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimler...