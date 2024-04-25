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Haberler Galeri 10 yıldır "karnım ağrıyor" diyordu! Doktorları şoke etti: "Böbreklerinden tam 3 kilogram..."
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:12

10 yıldır "karnım ağrıyor" diyordu! Doktorları şoke etti: "Böbreklerinden tam 3 kilogram..."

DiyarbakırSilvan ilçesinde 10 yıldır karın ağrısı çeken Sabahat Korkmazer'in (35), sağ böbreğinden 3 kilo ağırlığında ve 20 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Operasyonu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Dağgülü, "Hem böbreği hem de kitleyi komple çıkardık. Bundan sonraki süreçte hasta tek böbrekli olarak yaşayacak, yakın takibimizde olacak " dedi.

DHA
10 yıldır karnım ağrıyor diyordu! Doktorları şoke etti: Böbreklerinden tam 3 kilogram...

Silvan'da yaşayan Sabahat Korkmazer, 10 yıldır ara ara karın bölgesindeki şiddetli ağrıyı, sağlık kuruluşlarından aldığı ilaçlarla geçiştirmeye çalıştı.

10 yıldır karnım ağrıyor diyordu! Doktorları şoke etti: Böbreklerinden tam 3 kilogram...

Ağrıları artan ve giderek karnı büyüyen Korkmazer, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Muayenenin ardından Korkmazer, ileti tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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10 yıldır karnım ağrıyor diyordu! Doktorları şoke etti: Böbreklerinden tam 3 kilogram...

Korkmazer'in buradaki kontrolünde, böbreğinde büyük bir kitle tespit edildi. 2 saat süren operasyonla, Korkmazer'in karnından 3 kilo ağırlığında ve 20 santimetre büyüklüğündeki kitle çıkarıldı.

10 yıldır karnım ağrıyor diyordu! Doktorları şoke etti: Böbreklerinden tam 3 kilogram...

'TEK BÖBREKLİ OLARAK YAŞAYACAK, YAKIN TAKİBİMİZDE OLACAK'

Operasyonu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Dağgülü, Korkmazer'in böbreğinin de büyük zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

10 yıldır karnım ağrıyor diyordu! Doktorları şoke etti: Böbreklerinden tam 3 kilogram...

"Yapılan tetkiklerde hastanın sağ böbreğinde 20 santimetrelik bir kitle olduğunu tespit ettik. Bu böbrek kitlelerinden, bazıları genellikle gebelikte görülen iyi huylu kitlelerdir. Bu tümörler 4 santimetrenin üzerine çıktığında kanamaya meyilli böbrek tümörleridir. Bu hastanın 20 santimetre olan böbreği ciddi anlamda zarar görmüştü, hayati tehlikesi de söz konusuydu. Çünkü bu kanamalar çok ciddi ve ani olabiliyor."

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