Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:12
10 yıldır "karnım ağrıyor" diyordu! Doktorları şoke etti: "Böbreklerinden tam 3 kilogram..."
Diyarbakır'ı Silvan ilçesinde 10 yıldır karın ağrısı çeken Sabahat Korkmazer'in (35), sağ böbreğinden 3 kilo ağırlığında ve 20 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Operasyonu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Dağgülü, "Hem böbreği hem de kitleyi komple çıkardık. Bundan sonraki süreçte hasta tek böbrekli olarak yaşayacak, yakın takibimizde olacak " dedi.