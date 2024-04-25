10 yıldır "karnım ağrıyor" diyordu! Doktorları şoke etti: "Böbreklerinden tam 3 kilogram..."

"Yapılan tetkiklerde hastanın sağ böbreğinde 20 santimetrelik bir kitle olduğunu tespit ettik. Bu böbrek kitlelerinden, bazıları genellikle gebelikte görülen iyi huylu kitlelerdir. Bu tümörler 4 santimetrenin üzerine çıktığında kanamaya meyilli böbrek tümörleridir. Bu hastanın 20 santimetre olan böbreği ciddi anlamda zarar görmüştü, hayati tehlikesi de söz konusuydu. Çünkü bu kanamalar çok ciddi ve ani olabiliyor."