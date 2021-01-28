14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi mikrobiyom kürü...

Günlük hayatta yediğimiz gıdalar bağırsak sağlığımız için büyük önem taşıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, özellikle beslenme şekillerinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ettiğini belirtiyor. Bağırsak mikrobiyotası, diyet lifleri ve bağırsak mukusu gibi sindirilemeyen maddelerin fermantasyonu için gerekli kapasiteyi sağlıyor. Bu durumun gerçekleşmemesi çeşitli hastalıklara neden olabilir. Peki mikrobiyom kürü sayesinde bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...