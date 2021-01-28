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Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 08:52

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi kürü...

Günlük hayatta yediğimiz sağlığımız için büyük önem taşıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , özellikle beslenme şekillerinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ettiğini belirtiyor. Bağırsak mikrobiyotası, diyet lifleri ve gibi sindirilemeyen maddelerin fermantasyonu için gerekli kapasiteyi sağlıyor. Bu durumun gerçekleşmemesi çeşitli hastalıklara neden olabilir. Peki kürü sayesinde bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi mikrobiyom kürü...

Sağlıklı bir yaşamın bağırsaklarda başladığını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. , beslenme şeklinin bağırsakların ekosistemi olan mikrobiyomu şekillendirdiğine işaret ediyor. Dr. Ümit Aktaş, ", dost bakteriler ve zararlı bakterilerden oluşur.

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi mikrobiyom kürü...

Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez" diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten Dr. , "Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz" diye uyarıyor.

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14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi mikrobiyom kürü...

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan Dr. , sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan Mikrobiyom Kürü'nü tavsiye ediyor.

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi mikrobiyom kürü...

Dr. , 14 günlük beslenme kürü, kür sırasında tüketilmesi gerekenleri sıraladı. Kür süresince yapılması gerekenleri ise Dr. Aktaş şöyle özetliyor:

14 günde bağırsaklarınızı temizleyin! İşte mucizevi mikrobiyom kürü...

MİKROBİYOM İÇECEĞİ İLE BAĞIRSAK FLORANIZDA DOPİNG ETKİSİ YARATIN!

  • Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin
  • Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.
  • Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.
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