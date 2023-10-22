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Haberler Galeri 7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor
Giriş Tarihi: 22.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 14:36

7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

Hava durumunun sık sık değişmesine ayak uydurmaya çalışırken gribe yakalanmak kaçınılmaz oldu. Grip olanların en şikayet ettiği konuların başında geçmeyen öksürük geliyor. Grip enfeksiyonunun ortaya çıkardığı öksürük ve boğaz kuruluğu ile başa çıkabilmek için bazı besinlerden destek almak gerekiyor. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, suyun içerisine bir tatlı kaşığı eklendiğinde boğaz enfeksiyonunu bitiren besini açıkladı. İşte, Karatay'ın "7 bin yıllık ilaç" diyerek önerdiği besin…

7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

Binlerce yıldır doğal ilaç diyerek kullanılan elma ve üzüm sirkesi, bakterilerin ve virüslerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

Sirkeli suyla gargara yaparak grip enfeksiyonu şikayetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

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7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

Sirkeli suyla gargara yapmak; öksürük, ağız ve boğaz kuruluğu, boğaz yanması probleminin giderilmesinde etkilidir.

7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

Bir bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı sirke eklemek boğaz enfeksiyonu ortadan kaldırır.

7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Ev yapımı sirkenin içeriğinde önemli oranda probiyotik bakteriler bulunur bu sayede bağırsak sağlığına iyi gelir. Sirke bu özelliği sayesinde bağırsak dokusunun yenilenmesinde etkili olur, kabızlık ile bağırsak kanserine karşı koruyucu niteliktedir.

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