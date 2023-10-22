Giriş Tarihi: 22.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 14:36

7 bin yıldır iyileştiren doğal ilaç! Canan Hoca da önerdi: Suyun içine bir kaşık ekleyin boğaz enfeksiyonunu öldürüyor

Hava durumunun sık sık değişmesine ayak uydurmaya çalışırken gribe yakalanmak kaçınılmaz oldu. Grip olanların en şikayet ettiği konuların başında geçmeyen öksürük geliyor. Grip enfeksiyonunun ortaya çıkardığı öksürük ve boğaz kuruluğu ile başa çıkabilmek için bazı besinlerden destek almak gerekiyor. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, suyun içerisine bir tatlı kaşığı eklendiğinde boğaz enfeksiyonunu bitiren besini açıkladı. İşte, Karatay'ın "7 bin yıllık ilaç" diyerek önerdiği besin…