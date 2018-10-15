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9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

Giriş Tarihi: 15.10.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:22
9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

ABD'de bilim insanları, laboratuvarda, bazı görme bozukluklarının tedavisine yönelik kök hücrelerden insan sı üretti.

9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nden iki araştırmacı 9 ay süren çalışmada laboratuvarda binlerce kök hücreyi bazı kimyasallarla besleyerek, bu hücrelerin göz küresinin arka duvarını kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ tabakası ya dönüşmelerini sağladı.

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9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

AA'nın haberine göre; Araştırmacı Kiara Eldred, 9 aylık çalışmaları sonucunda ışığa tepki veren, tenis topunun yarısı şeklinde ve çapı da yaklaşık iki milimetre olan minik lar ürettiklerini kaydetti.

9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

"İNSAN GÖZÜNDEKİ RETİNANIN AYNISI"

Laboratuvarda büyüyen hücrelerin aynı bir bebeğin gelişiminde olduğu gibi benzer bir süreci takip ettiğini ifade eden Eldred, laboratuvarda büyük bir özenle büyütülen ların biyolojik olarak insan gözündekinin aynısı olduğunu belirtti.

9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

Johns Hopkins Üniversitesi'nden biyolog Robert Johnston, amaçlarının nakledilebilecek insan sı geliştirmek ve retinada görme kaybına neden olan kusurlu bölgelerin tedavisine yönelik olduğunu kaydetti.

9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

Johnston, bu çalışmadaki diğer bir amacın da bu geliştirilen organoidlerini kullanarak glokom ve sarı nokta hastalığını daha iyi anlamanın olduğunu vurguladı.

Araştırmanın detayları "Science" dergisinde yayımlandı.

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