9 ayda laboratuvarda üretildi! İnsandakinin aynısı...

"İNSAN GÖZÜNDEKİ RETİNANIN AYNISI"

Laboratuvarda büyüyen hücrelerin aynı bir bebeğin gelişiminde olduğu gibi benzer bir süreci takip ettiğini ifade eden Eldred, laboratuvarda büyük bir özenle büyütülen retinaların biyolojik olarak insan gözündekinin aynısı olduğunu belirtti.