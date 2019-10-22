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Adeta zehir saçıyorlar!

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:55
Adeta zehir saçıyorlar!

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

Adeta zehir saçıyorlar!

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

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Adeta zehir saçıyorlar!

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

Adeta zehir saçıyorlar!

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. Bazı besinler buzdolabında saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

Adeta zehir saçıyorlar!

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

Adeta zehir saçıyorlar!

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

Adeta zehir saçıyorlar!

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişme olmaz.

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