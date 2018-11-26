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kanseri belirtileri!

Giriş Tarihi: 26.11.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:15
Akciğer kanseri belirtileri!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi

Akciğer kanseri belirtileri!

Dünyada hayati tehlikeye en fazla neden olan kanser türü olarak bilinen kanseri, vücutta meydana gelen küçük değişikliklerin önemsenmesiyle erken dönemde teşhis edilebiliyor. Belirtileri tanımak ve akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak, hastalıkla mücadelede çok büyük bir rol oynuyor.

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Akciğer kanseri belirtileri!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, en ölümcül kanserlerden biri olan kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Akciğer kanseri belirtileri!

Günümüzde kanser vakalarına bakıldığında kalın bağırsak, meme ve prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplamından daha fazla kişi kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.

Akciğer kanseri belirtileri!

Dünyada her yıl 1.3 milyon kişi kanseri sebebiyle yaşamını kaybediyor. Akciğer kanserinde erken tanı önemlidir; çünkü akciğer kanseri sıklıkla kemik, karaciğer, beyin ve böbrek üstü bezlerine yayılım gösterir. Peki, hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Akciğer kanseri belirtileri!

BU BELİRTİLER AKCİĞER KANSERİNİ İŞARET EDEBİLİR!

1) Sürekli nefes darlığı, hırıltılı solunum

2) Geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük

Akciğer kanseri belirtileri!

3) Kanlı balgam

4) İştah kaybı ve zayıflama

5) Göğüs ağrısı

6) Ses kısıklığı

7) Yutma güçlüğü

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