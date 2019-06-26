Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

Akciğer kanseri, tüm kanser ölümlerinin erkek ve kadında en sık nedenidir. Her yıl dünyada yaklaşık 1.8 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmaktadır. Türkiye sıklık bakımından erkeklerde dünyada 5. sıradadır. Her yıl yeni akciğer kanseri gelişen hasta oranı Türkiye'de, 2010 yılı verilerine göre tüm yaş gruplarında 100.000'de 35'tir. 50-80 yaş aralığında ise daha fazladır (100.000'de 400-500). Ne yazık ki gerçek rakam muhtemelen daha fazladır. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.