Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

kanseri belirtileri nelerdir? tedavisi nasıl olur?

kanseri, tüm ölümlerinin erkek ve kadında en sık nedenidir. Her yıl dünyada yaklaşık 1.8 milyon yeni tanısı konulmaktadır. Türkiye sıklık bakımından erkeklerde dünyada 5. sıradadır. Her yıl yeni akciğer kanseri gelişen hasta oranı Türkiye'de, 2010 yılı verilerine göre tüm yaş gruplarında 100.000'de 35'tir. 50-80 yaş aralığında ise daha fazladır (100.000'de 400-500). Ne yazık ki gerçek rakam muhtemelen daha fazladır. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 09:42
Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

kanseri, tüm ölümlerinin erkek ve kadında en sık nedenidir. Her yıl dünyada yaklaşık 1.8 milyon yeni tanısı konulmaktadır. Türkiye sıklık bakımından erkeklerde dünyada 5. sıradadır. Her yıl yeni akciğer kanseri gelişen hasta oranı Türkiye'de, 2010 yılı verilerine göre tüm yaş gruplarında 100.000'de 35'tir. 50-80 yaş aralığında ise daha fazladır (100.000'de 400-500). Ne yazık ki gerçek rakam muhtemelen daha fazladır. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Sigara (Hastaların %90'ı sigara içicisidir), pasif içicilik, genetik faktörler, radon, arsenik, kadmiyum, asbest, kurşun, civa, petrokimya türevleri, geçirilmiş tüberküloz, pnömoni (zatürre) gibi etmenler risk faktörleri arasındadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

Uzun süre sigara içenlerin yaklaşık 1/7'sinde kanseri gelişir. Sigara, akciğer kanserlerinin %90'ından sorumludur. Günde içilen sigara miktarı, içilen yıl sayısı, sigaraya başlama yaşı önemlidir.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

Pasif içiciliğe bağlı olarak, başkalarının içtiği sigara sizde veya sizin içtiğiniz sigara sevdiklerinizde kanseri yapabilir. Kadın hastaların %65'i bu sebeple olmaktadır. Ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİ VE BULGULARI NELERDİR?

Akciğerler göğüs kafesimizi doldur ve oldukça büyük organlardır. Akciğerde ağrı duyusu da bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar şikayete yol açmayabilir.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

Şikayet olmaksızın, tesadüfen ya da tarama amacıyla çekilen grafi veya tomografilerde saptanabilir. İnatçı öksürük, balgam, balgamda kan, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler için şüphe uyandırır.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri tedavisi nasıl olur?

İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, terleme şikayetleri önemsenmelidir. Bazen de kanserin yayıldığı organla ilgili şikayetler (baş ağrısı, kemiklerde ağrı gibi) olabilir.

BİZE ULAŞIN