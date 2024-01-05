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Haberler Galeri Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:07

Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...

Bağırsaklarda meydana gelen sorunlar, günlük yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Özellikle kabızlık; şişkinlik ve sancıya sebep olarak rahatsız edici bir hal alır. Kabızlık probleminin önüne geçebilmek, tüketilen besinler aracılığıyla mümkün. Bu besin sayesinde bağırsakların hareketlenmesini sağlayarak kabızlık sorununu çözebilirsiniz! İşte o besin ve detayları…

Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...

Kabızlık sorunu; beslenme, az hareket etmek, depresyon ve stres gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...

Rahatsızlık verici kabızlık problemini dakikalar içinde bitirmeye yardımcı besinlerden birisi de chia tohumu.

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Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...

Chia tohumu; A vitaminleri, B vitaminleri, fosfor, diyet lifi, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, protein, omega-3 yağ asitleri, demir, çinko ve bakır içerir.

Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...

Chia tohumu iyi miktarda lif içeriğine sahiptir. Bu içeriği sayesinde kabızlık probleminin önüne geçer ve bağırsak işlevlerinin korunmasında rol oynar.

Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Bu besin kabızlığı dakikalar içinde bitiriyor...

Chia tohumu tüketmek, bağırsaklardaki geçişi kolaylaştırır ve hızlı bir hale getirir.

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