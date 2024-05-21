Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:58
Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor
Bağırsaklardaki toksin atılmadığında sindirim problemleri beraberinde gelir ve bu sorun günlük hayatı mahveder. Uzmanlar, bağırsak sağlığını düzenleyen, bağırsak florasını koruyan ve toksinleri atan besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi ve düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. İşte şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını ortadan kaldıran besinler...