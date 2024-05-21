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Haberler Galeri Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:58

Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor

Bağırsaklardaki toksin atılmadığında sindirim problemleri beraberinde gelir ve bu sorun günlük hayatı mahveder. Uzmanlar, bağırsak sağlığını düzenleyen, bağırsak florasını koruyan ve toksinleri atan besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi ve düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. İşte şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını ortadan kaldıran besinler...

Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor

BADEM VE CEVİZ:

Sağlıklı yağlar bakımından zengin olan badem ve ceviz gibi kuruyemişler, sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsak sağlığını destekliyor.

Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor

SARIMSAK VE SOĞAN:

Doğal ilaç görevi gören sarımsak ve soğan, sindirim sistemini onaran bileşenler içeriyor. Bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok hastalıktan koruyor.

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Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor

BAKLAGİLLER:

Fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller sindirim sistemini düzenliyor ve bağırsak sağlığını onarıyor.

Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor

YULAF:

Kahvaltıda tüketildiğinde gün boyu ortaya çıkabilecek sindirim problemlerini önler. Bağırsaktaki toksinlerin atılmasını sağlar ve bağırsak florasını iyileştirir.

Bağırsaktaki toksinleri tamamen atıyor! Günde 2 kaşık tüketenler sindirim sorunu yaşamıyor

FERMENTE YİYECEKLER:

Son dönemlerde oldukça popüler olan pancar kvass, kimchi gibi besinler bağırsak florasını düzenler ve sindirim sistemini kolaylaştırır.

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