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Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

Kolon sistemi sindirim sistemimizin bir parçasıdır ve sağlıklı bir şekilde hayat sürmemiz için temizlenmesi gerekir. Bağırsaklarda biriken toksinler vücuttan atılmadığında zamanla birikir ve bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle birçok hastalığa kapı aralanır. Kolon temizliğinde yapılacak en güzel şey; bol bol su içmektir. Bağırsaklarda yer alan toksinlerin çokluğu sebebiyle bazı durumlarda bol su içmek yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bol su içmenin yanında meyve ve sebze sularından da faydalanmak gerekir. İşte evde doğal besinlerden faydalanarak hazırlayacağınız, kolon temizliğini pratik hale getiren, bir bardak içince bile farkı hissedeceğiniz muhteşem bir tarif ve kolon temizliğiyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:13
Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

Kolon sistemi sindirim sistemimizin bir parçasıdır ve sağlıklı bir şekilde hayat sürmemiz için temizlenmesi gerekir. Bağırsaklarda biriken toksinler vücuttan atılmadığında zamanla birikir ve bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle birçok hastalığa kapı aralanır. Kolon temizliğinde yapılacak en güzel şey; bol bol su içmektir. Bağırsaklarda yer alan toksinlerin çokluğu sebebiyle bazı durumlarda bol su içmek yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bol su içmenin yanında meyve ve sebze sularından da faydalanmak gerekir. İşte evde doğal besinlerden faydalanarak hazırlayacağınız, kolon temizliğini pratik hale getiren, bir bardak içince bile farkı hissedeceğiniz muhteşem bir tarif ve kolon temizliğiyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

sorusu bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

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Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

Bununla birlikte kolonlar, düzgün çalışmadığı zaman, onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar meydana gelir.

Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

Bu problemler sindirilmemiş gıdalardan da kaynaklanabilir (günümüzde yediğimiz çoğu gıda katkı maddeleri, koruyucular ve diğer kimyasallarla doldurulur) ve bu da kolonda mukus birikmesine neden olur, bu da vücudu zehirleyen zehirler üretir.

Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

Bununla birlikte, yardımıyla, zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bağırsak bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği, enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerini emmesine yardımcı olacaktır.

Kolon temizliği, kalın bağırsak temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz yöntemler...

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