Bağırsaktaki zehrin tamamını atıyor!

Kolon sistemi sindirim sistemimizin bir parçasıdır ve sağlıklı bir şekilde hayat sürmemiz için temizlenmesi gerekir. Bağırsaklarda biriken toksinler vücuttan atılmadığında zamanla birikir ve bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle birçok hastalığa kapı aralanır. Kolon temizliğinde yapılacak en güzel şey; bol bol su içmektir. Bağırsaklarda yer alan toksinlerin çokluğu sebebiyle bazı durumlarda bol su içmek yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bol su içmenin yanında meyve ve sebze sularından da faydalanmak gerekir. İşte evde doğal besinlerden faydalanarak hazırlayacağınız, kolon temizliğini pratik hale getiren, bir bardak içince bile farkı hissedeceğiniz muhteşem bir tarif ve kolon temizliğiyle ilgili merak edilen ayrıntılar...