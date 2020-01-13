Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Antik çağlarda ekşi olan portakal ismini alan limon, ilk olarak Myanmar ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetiştirilmeye başlandı. İpek yolunun kullanılmasıyla birlikte bütün dünyaya yayılan bu şifa deposu, Roma İmparatorluğu döneminde de çok fazla tüketilmiştir. Limonun içinde çok sayıda besleyici madde bulunur. C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein içeren limonun iyi geldiği başlıca şeyler ise şöyle: Limonun yapısındaki karmaşık antioksidanlar kanserle savaşır. Peki başucunuza limon koyarsanız vücudunuzda ne gibi değişimler oluyor? Başucunuza limon koymanın faydaları nelerdir? İşte cevabı...