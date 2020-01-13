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  • Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Başucunuza dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Antik çağlarda ekşi olan portakal ismini alan , ilk olarak Myanmar ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetiştirilmeye başlandı. İpek yolunun kullanılmasıyla birlikte bütün dünyaya yayılan bu şifa deposu, Roma İmparatorluğu döneminde de çok fazla tüketilmiştir. Limonun içinde çok sayıda besleyici madde bulunur. C vitamini, B6 vitamini, , E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, , demir, , potasyum, çinko, fosfor ve protein içeren limonun iyi geldiği başlıca şeyler ise şöyle: Limonun yapısındaki karmaşık antioksidanlar kanserle savaşır. Peki başucunuza limon koyarsanız vücudunuzda ne gibi değişimler oluyor? Başucunuza limon koymanın faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:52
Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Antik çağlarda ekşi olan portakal ismini alan , ilk olarak Myanmar ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetiştirilmeye başlandı. İpek yolunun kullanılmasıyla birlikte bütün dünyaya yayılan bu şifa deposu, Roma İmparatorluğu döneminde de çok fazla tüketilmiştir. Limonun içinde çok sayıda besleyici madde bulunur. C vitamini, B6 vitamini, , E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, , demir, , potasyum, çinko, fosfor ve protein içeren limonun iyi geldiği başlıca şeyler ise şöyle: Limonun yapısındaki karmaşık antioksidanlar kanserle savaşır. Peki başucunuza limon koyarsanız vücudunuzda ne gibi değişimler oluyor? Başucunuza limon koymanın faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine koymayı deneyebilirsiniz.

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Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz?

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

1- GERGİNLİĞİNİZİ ALIR

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücuttaki değişim şaşırtıyor!

2- ODAKLANMANIZI ARTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise kokusu birebir...

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