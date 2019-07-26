Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

Birçok besin barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Besinler özellikle de kilo verme sürecimizde büyük rol oynarlar. Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin hangisinin kilo yapıcı hangisinin kilo vermeye yardımcı olduğu kalorilerinden belli olmaktadır. Hatta çoğu kişi bu yüzden kalori diyeti yaparak zayıflamayı tercih ediyor. Yaz meyveleri de diyet yapanlar ve kilo vermek isteyenler için hem tok tutması açısından hem de kalorisinden dolayı oldukça faydalı olabiliyor. Peki günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi ne kadar? Yaz meyveleri kaç kalori? İşte sizler için derlediğimiz besinlerin kalorisi...