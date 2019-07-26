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  • Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

Birçok barındırdığı ve mineraller sayesinde sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Besinler özellikle de kilo verme sürecimizde büyük rol oynarlar. Günlük hayatta tükettiğimiz hangisinin kilo yapıcı hangisinin kilo vermeye yardımcı olduğu kalorilerinden belli olmaktadır. Hatta çoğu kişi bu yüzden diyeti yaparak zayıflamayı tercih ediyor. de diyet yapanlar ve kilo vermek isteyenler için hem tok tutması açısından hem de kalorisinden dolayı oldukça faydalı olabiliyor. Peki günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin ne kadar? Yaz meyveleri kaç ? İşte sizler için derlediğimiz besinlerin kalorisi...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 09:37
Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

Birçok barındırdığı ve mineraller sayesinde sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Besinler özellikle de kilo verme sürecimizde büyük rol oynarlar. Günlük hayatta tükettiğimiz hangisinin kilo yapıcı hangisinin kilo vermeye yardımcı olduğu kalorilerinden belli olmaktadır. Hatta çoğu kişi bu yüzden diyeti yaparak zayıflamayı tercih ediyor. de diyet yapanlar ve kilo vermek isteyenler için hem tok tutması açısından hem de kalorisinden dolayı oldukça faydalı olabiliyor. Peki günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin ne kadar? Yaz meyveleri kaç ? İşte sizler için derlediğimiz besinlerin kalorisi...

Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

MEYVELER

ELMA 1 ADET: 60

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Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

KAYISI 1 ADET :8

Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

MUZ 1 ADET :100

Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

KİRAZ 100 GR : 40

Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

HURMA 1 ADET : 15

Besinlerin kalorisi şaşırtıyor! İşte günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorisi...

İNCİR 100 GR : 41

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