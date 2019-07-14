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  • Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper şaşırtıyor!

Size öyle besinlerden bahsedeceğiz ki bu besinleri tükettiğinizde faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz. , zihin yorgunluğu, odaklanmada güçlük yaşamak ve dikkat eksikliği günümüzde genç yaşlı fark etmeksizin 7'den 70'e tüm yaş gruplarında çağın problemi haline geldi. Bunun temelinde çeşitli nedenler yatsa da hiç kuşkusuz en önemli etkenlerden biride . Beynimizin sağlıklı çalışması için asla ihmal etmemiz gereken bir başka önemli nokta da, yeterli ve . Ayrıca içerdikleri vitamin ve mineraller nedeniyle ayrı bir önem taşıyan bazı besinleri düzenli olarak tüketmemiz de çok önemli. Peki ? Beyin hücrelerini yenileyen nelerdir? Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir? Hangi besinler unutkanlığa iyi gelir? İşte tüm bu soruların cevapları ve hafızayı güçlendiren 6 süper ...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 12:12
Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için tüketilen besinlerin yaşlılığımızda oldukça faydasını göreceğiz. Peki bu süper hangileri? İşte beyin hücrelerini yenileyen ve hafızayı güçlendiren 6 süper ...

Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

Beyin sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken en önemli alışkanlıklarımızdan biri ise her gün yeterli miktarda su içmek olmalı. Çünkü su içmediğimizde vücudumuzda ilk etkilenen organlarımızdan biri beyin oluyor. Dolayısıyla öncelikle günde en az 8-10 bardak su içmemiz şart!

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Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan hafızamızı güçlendirmek ve odaklanma problemi yaşamamak için soframızda düzenli olarak yer almaları gereken besinleri anlattı, önemli bilgiler verdi...

Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

BALIK

"Omega 3 zengini olan balık beyin sağlığını korumak ve güçlendirmek için beslenme listenizde mutlaka yer almalı" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan sözlerine şöyle devam ediyor: "Balık yağının beynin hafıza ve bilişsel yeteneklerinin kaybolmasından ve bunamadan koruduğunu gösteren çok fazla sayıda bilimsel çalışma mevcut. Beyin dokusunun büyük bir yüzdesi yağ asitlerinden oluşuyor ve daha fazla omega 3 yağları tüketmek sinirler arasında daha iyi iletişim sağlanmasına ve beynin hacmini korumasına yardımcı oluyor."

Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

Beyin sağlığı için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren sardalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı balık tüketmeye özen gösterin.

Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

YUMURTA

Yumurta vücudumuz için gerekli en kaliteli hayvansal protein kaynaklarından. Özellikle beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olmak gibi son derece önemli bir işlev üstleniyor. Bu sayede öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor.

Beyin hücrelerini yeniledikleri ortaya çıkan 6 süper besin şaşırtıyor!

Yumurta, bir çeşit B vitamini olan kolin içeriyor. Kolin, yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nörotransmitter dengesini korumaya yardımcı oluyor. Zihin gücünüzü artırmak için her sabah bir adet yumurta beslenme listenizde yer almalı.

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