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  • Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

için yararlı ve zararlı ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Sağlıklı , vücudumuzun dengeli ve düzenli çalışabilmesi için almamız gereken protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallere sahip yiyeceklerden oluşur. İnsanlar yaşlanıp daha çok problemi yaşamaya başlayınca ve sağlıklı beslenmeye gösterdikleri önem de artıyor. , obezite, tip 2 , kalp ve damar hastalıkları riskinden korunmak isteyen insanlar, en sağlıklı gıdaları arıyor. İnsanları en çok etkileyen ve en çok korkulan hastalıklar arasında ayrıca rahatsızlıkları da bulunuyor. Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biri arasında yer alıyor. bozulduğunda vücudun dengesinde de problemler ortaya çıkabiliyor. Beynimiz gün içinde yaptığımız alışkanlıklar yüzünden hızla yaşlanabilir ya da günlük hayatta tükettiğimiz besinler beynimizi doğrudan etkileyebilir. Bazı besinler beynimiz için büyük fayda sağlarken bazı besinler de beynimize doğrudan zarar vermektedir. Peki beyin sağlığımız için hangi besinler tüketmeliyiz ve hangi besinleri tüketmemeliyiz? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 09:13
Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Sağlıklı , vücudumuzun dengeli ve düzenli çalışabilmesi için almamız gereken protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallere sahip yiyeceklerden oluşur. İnsanlar yaşlanıp daha çok problemi yaşamaya başlayınca ve sağlıklı beslenmeye gösterdikleri önem de artıyor. , obezite, tip 2 , kalp ve damar hastalıkları riskinden korunmak isteyen insanlar, en sağlıklı gıdaları arıyor. İnsanları en çok etkileyen ve en çok korkulan hastalıklar arasında ayrıca rahatsızlıkları da bulunuyor. Beyin vücudumuzun en önemli organlarından biri arasında yer alıyor. bozulduğunda vücudun dengesinde de problemler ortaya çıkabiliyor.

Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Beynimiz gün içinde yaptığımız alışkanlıklar yüzünden hızla yaşlanabilir ya da günlük hayatta tükettiğimiz beynimizi doğrudan etkileyebilir. Bazı besinler beynimiz için büyük fayda sağlarken bazı besinler de beynimize doğrudan zarar vermektedir. Peki sağlığımız için hangi besinler tüketmeliyiz ve hangi besinleri tüketmemeliyiz? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler... Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

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Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

Beyin için yararlı ve zararlı besinler ortaya çıktı! İşte beynin en önemli gıdası

Yoğurdun, yiyeceklerin içindeki zehirleri tutarak kaynakları yenilediğini belirten Sağlam, "Yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıdadır.

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