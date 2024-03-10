Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

DOĞAL ENERJİ KAYNAĞIDIR:

Doğal olarak şeker içeren hurma, tüketildiği andan itibaren hızlı bir şekilde enerji sağlar. Yapay şekerin aksine verdiği enerji uzun süre kalıcıdır. Spor öncesi ve sonrasında tüketildiğinde egzersizden maksimum verim almayı sağlar.