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Haberler Galeri Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor
Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 14:32

Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

Beynin en önemli gıdası olarak bilinen hurma, içerisindeki besin maddeleri sayesinde vücudun genel sağlığını da koruyor. Uzmanlar, düzenli olarak tüketilen hurmanın bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini ve hücre hasarını engellediğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre hurma, aynı zamanda kilo kontrolü de sağlıyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden hurmanın mucizevi faydaları...

Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

YÜKSEK LİF İÇERİYOR

Hurma, sindirim sistemini baştan sona düzenler. Bu özelliğini içerisindeki lif sayesinde gerçekleştirir. Sindirim sistemini düzenleyen lif, kabızlık şikayetini bitirir.

Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

DOĞAL ENERJİ KAYNAĞIDIR:

Doğal olarak şeker içeren hurma, tüketildiği andan itibaren hızlı bir şekilde enerji sağlar. Yapay şekerin aksine verdiği enerji uzun süre kalıcıdır. Spor öncesi ve sonrasında tüketildiğinde egzersizden maksimum verim almayı sağlar.

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Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

VİTAMİN DEPOSUDUR:

Hurma; potasyum ve magnezyum bakımından oldukça zengindir. Vücudun genel sağlığı için olmazsa olmaz besin değerleri içeren hurma, enerji seviyesini artırarak vücuttaki kas fonksiyonlarını düzenler.

Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR:

Antioksidan bakımından zengin olan hurma, vücudu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Bu sayede, hücresel hasarı azaltır ve yaşlanmayı durdurur.

Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor

KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR:

Lif bakımından zengin olan hurma, düşük glisemik indeksi sayesinde uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu sayede gün içinde alınan kalori miktarını dengeler.

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