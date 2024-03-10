Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
14:32
Beynin en önemli besini ortaya çıktı! Hasarlı hücreleri tek tek onarıyor
Beynin en önemli gıdası olarak bilinen hurma, içerisindeki besin maddeleri sayesinde vücudun genel sağlığını da koruyor. Uzmanlar, düzenli olarak tüketilen hurmanın bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini ve hücre hasarını engellediğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre hurma, aynı zamanda kilo kontrolü de sağlıyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden hurmanın mucizevi faydaları...