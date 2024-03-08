Giriş Tarihi: 08.03.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:07
Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!
İşlenmiş gıdalarla, ilave şekerlerle ve doymuş yağlarla sık sık karşılaştığımız sağlıksız bir yeme tarzı artık hayatımızın bir parçası. İşlenmiş ürünlerin kolay hazırlanması ve dondurulmuş ve hazır gıda tüketimi, özellikle fast food tüketimi nedeniyle halk sağlığını tehdit ediyor. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları devam ediyor ve bu da en uzun yaşayan insanların neler yediği hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.