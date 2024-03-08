Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

AVOKADO

California'daki Loma Linda, beş Mavi Bölge'den biri. İlginç yaşamları arasında ritüeller de var. Haftada bir gün, sessiz bir tefekkür için 24 saat boyunca kendilerini kapatıyorlar. Ardından sağlıklı gıdalarla açılış yapıyor. Büyük ölçüde vegan diyet seçenekleri mevcut.







