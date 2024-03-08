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Haberler Galeri Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:07

Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

İşlenmiş gıdalarla, ilave şekerlerle ve doymuş yağlarla sık sık karşılaştığımız sağlıksız bir yeme tarzı artık hayatımızın bir parçası. İşlenmiş ürünlerin kolay hazırlanması ve dondurulmuş ve hazır gıda tüketimi, özellikle fast food tüketimi nedeniyle halk sağlığını tehdit ediyor. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları devam ediyor ve bu da en uzun yaşayan insanların neler yediği hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

Uzmanlar, dünyanın ortalamasının üzerinde bir yaşam süresi olan "Mavi Bölgeler"i tanımladı. İtalya'da Sardunya, Japonya'da Okinawa, Yunanistan'da Ikaria, Kosta Rika'da Nicoya ve California'da Loma Linda olarak bilinen bu bölgelerde tüketilen yiyeceklerin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler vardır. Bunlar besinlerdir...

Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

AVOKADO

California'daki Loma Linda, beş Mavi Bölge'den biri. İlginç yaşamları arasında ritüeller de var. Haftada bir gün, sessiz bir tefekkür için 24 saat boyunca kendilerini kapatıyorlar. Ardından sağlıklı gıdalarla açılış yapıyor. Büyük ölçüde vegan diyet seçenekleri mevcut.



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Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

Loma Linda sakinleri avokadoyu özellikle tüketiyorlar. National Geographic'in araştırmasına göre avokado, muzdan yüzde otuz daha fazla potasyuma sahip ve kolesterol seviyelerini düşürüyor. Avokado ayrıca kilo yönetimine yardımcı olur ve obezite ve tip 2 diyabet riskini azaltır.

Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

BAKLAGİLLER

Mavi Bölge sakinlerinin çoğu baklagillere bağlıdır. Ayrıca hastalıklarla mücadeleye yardımcı olan lifle birlikte zengin bir besin içeriğine sahiptir. Örneğin, Yunanistan'ın Ikaria kentinde günlük beslenme için börülce çok önemlidir. Börülce, kanser, kalp sağlığı ve diyabet önleyici özelliği sayesinde ömrü uzatıyor.

Bilim insanları keşfetti: Dünyanın en uzun yaşayan insanları bu 8 gıdayı tüketiyormuş!

Kosta Rika'daki Nicoya sakinleri günlük olarak siyah fasulye ve tipik olarak pirinç ve mısır ekmeği tüketiyor. Siyah fasulyedeki yüksek lif ve antioksidan içeriği, diyabeti önlüyor, kanseri önlüyor ve kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltıyor.

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