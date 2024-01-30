Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
09:54
Bu belirti karaciğerinizin çürüdüğünü gösteriyor! İhmal edildiğinde ölümcül oluyor
Hayati tehlike yaratan karaciğer hastalıkları aylar öncesinden bu belirtilerle geliyorum diyor! Uzmanlar, karaciğerin çürümeye başladığını gösteren işaretleri sıraladı. Bu belirtiler varsa, karaciğerinizde işlev kaybının oluşmaya başladığını gösteriyor. İşte ortaya çıktığı andan itibaren ihmal etmemeniz gereken, karaciğerin çürüdüğünü gösteren belirtiler...