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Bu besin sadece iki ayda riskini azaltıyor!

Yaşa bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler, hücrelerin tahribatı, düzensiz beslenme, genetik faktörler ve birçok sebebe bağlı olarak hastalıklar meydana geliyor. Son yılların en korkulan hastalığı olan , çoğunlukla beslenme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar hücre tahribatını engelleyen besinlerin olduğunu ortaya çıkardı. Peki hangi besinler kanserden koruyor? Hangi besinler hücre tahribatını engelliyor? İşte düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltan ve hücre yenilenmesini sağlayan besinler...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:36
Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

Yaşa bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler, hücrelerin tahribatı, düzensiz beslenme, genetik faktörler ve birçok sebebe bağlı olarak hastalıklar meydana geliyor. Son yılların en korkulan hastalığı olan , çoğunlukla beslenme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar hücre tahribatını engelleyen besinlerin olduğunu ortaya çıkardı. Peki hangi besinler kanserden koruyor? Hangi besinler hücre tahribatını engelliyor? İşte düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltan ve hücre yenilenmesini sağlayan besinler...

Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

KANSERE KARŞI PAZI

Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.

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Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

Yapacağınız sandviçlerin veya wrapların içinde pazı seçtiğimizde kalori alımını korurken antioksidan alımımızı arttırmış oluruz. Pazı pişirmenin de bir tekniği olması gerekir. Yaprakları kökünden kesin, soğukken sandviçinizi kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyin. Yaprakları, kuş üzümünü, çam fıstığını ekleyin, birkaç dakika pişirip servis edin.

Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

GENÇLEŞTİREN BESİN SARIMSAK

Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsak içerdiği antioksidanlar ile sigaranın, kirlenmiş havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesi ve vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır.

Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

Ayrıca kan yağlarını azaltan, kan pıhtılaşmasını önleyen, tansiyon düşüren, kan damarlarını koruyan antioksidan, antimikrobiyal, antiviral ve antiparazitiktir.

Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

Son yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği bulunmuştur. Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktirmektedir. Doğal hayatta yaşanan stres, üzüntü, hareketsizlik hücre yıkımını arttırmaktadır. Tüketilen sarımsakla bu yıkım azalmaktadır.

Bu besin sadece iki ayda kanser riskini azaltıyor!

DİYABETE KARŞI BROKOLİ

Brokoli, yüksek düzeyde başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerir, yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltabilir. Buna ek olarak diyabetin verdiği zararı azaltmada oldukça etkilidir.

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