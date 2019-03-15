Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor
Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor
Çok acıktığınız zamanlarda yiyecek bir şeyler arıyorsanız bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Aç karnına yenilen bu besinler mide astarını yırtarak çeşitli mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Bunlara sebebiyet vermemek için aç karnına yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte aç karnına yenildiğinde midemize zarar veren besinler...
Giriş Tarihi: 15.03.2019
15:22
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019
15:28