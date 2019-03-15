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  • Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Çok acıktığınız zamanlarda yiyecek bir şeyler arıyorsanız bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Aç karnına yenilen bu besinler mide astarını yırtarak çeşitli mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Bunlara sebebiyet vermemek için aç karnına yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte aç karnına yenildiğinde midemize zarar veren besinler...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 15:28
Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Çok acıktığınız zamanlarda yiyecek bir şeyler arıyorsanız bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Aç karnına yenilen bu besinler mide astarını yırtarak çeşitli mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Bunlara sebebiyet vermemek için aç karnına yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte aç karnına yenildiğinde midemize zarar veren besinler...

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

ACI YİYECEKLER

Hemen yemek yemek için önünüze gelen aşırı sıcak ya da acı bir yemeği hızla midenize indirmemelisiniz. Çünkü gastroenterologlar bu baharatlı ve acı yemeklerin midenizi rahatsız edeceğini söylüyor.

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Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Bu baharatlar ve biber gibi acı yiyecekler mide çeperinize direkt olarak temasta bulunacak ve olduğundan fazla bir acıya sebep olacak.

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Bunun önüne geçmek için acı yemeğin yanında yoğurt gibi acıyı alacak serin bir şey yemelisiniz.

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Birçok dünya mutfağında acı yiyeceklerin yanında yoğurt gelmesinin nedenlerinden biri de budur.

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Ayrıca midenizi daha az rahatsız edecek kişniş, kimyon gibi baharatları da tercih edebilirsiniz.

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

TEK BAŞINA MEYVE YEMEK

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