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Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Bu besini aç karnına yerseniz mide astarınızı yırtıyor

Çok acıktığınız zamanlarda yiyecek bir şeyler arıyorsanız bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Aç karnına yenilen bu besinler mide astarını yırtarak çeşitli mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Bunlara sebebiyet vermemek için aç karnına yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte aç karnına yenildiğinde midemize zarar veren besinler...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 15:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





