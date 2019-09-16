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  • Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

Bu 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 ...

Besinlerin vücudumuz ve sağlığımız üzerinden birçok etkisi bulunmaktadır. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, alkol ve hatta kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip edebilir. Bu durum vücudumuzun kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan cildimiz olur. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 ...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 14:58
Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

Besinlerin vücudumuz ve sağlığımız üzerinden birçok etkisi bulunmaktadır. Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada tükettiğimiz devreye girer. Özellikle rafine şeker, sağlıksız yağlar, aşırı tuz, alkol ve hatta kafein içeren besinler vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip edebilir. Bu durum vücudumuzun kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan cildimiz olur. Peki, hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 ...

Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

ŞEKER TÜKETİMİ

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur.

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Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir.

Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR

Tuz vücudun su tutmasına neden olarak ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açıyor. Vücut kaldığında cilt kırışıyor ve daha erken yaşlanıyor.

Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya sebep oluyor! İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 besin...

İŞLENMİŞ ETLER DE DEHİDRASYONA NEDEN OLUR

Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler.

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