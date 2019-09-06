Bu besinler lif kaynağı çıktı! Hem doyurucu hem kalorisi düşük... İşte en çok lif bulunduran besinler listesi...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Lifli yiyecekler tüketerek hem sağlıklı beslenmiş olursunuz hem sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz. Amerika'da sağlıklı beslenme üzerine yayın yapan Eatthis.com'un haberine göre; işte bol bol tüketmeniz gereken 20 lifli besin...