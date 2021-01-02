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Haberler Galeri Bu gıdalar en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

Bu en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle , dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 09:27
Bu gıdalar en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen , dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

Bu gıdalar en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

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Bu gıdalar en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak oluşumuna zemin hazırlıyor.

Bu gıdalar en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

oluşumunu önlemek için dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Bu gıdalar en inatçı sivilceyi bile tamamen kurutuyor!

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

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