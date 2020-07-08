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Haberler Galeri Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

Bu gıdalar içeriyor!

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tüketmektir. Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 06:32 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 06:32
Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tüketmektir.

Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

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Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI

Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte içeren besinler...

Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

ET

Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.

Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.

Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor!

TON BALIĞI

Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir.

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